Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Flaschen- und Steinwurf auf B17

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Samstag (07.03.2026) kam es zu zwei Zwischenfällen, bei denen Gegenstände durch einen oder mehrere Täter von der Brücke Stuttgarter Straße auf die B17 geworfen wurden. Gegen 11.20 Uhr meldete sich ein 42-jähriger Geschädigter und gab an, dass er mit seinem Pkw auf der B17 in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs war. Auf Höhe der Stuttgarter Straße fiel eine Glasflasche von der Brücke auf seinen Pkw. Hierbei wurde die Motorhaube beschädigt. Gegen 11.35 Uhr meldete sich eine 39-jährige Geschädigte, die ebenfalls auf der gleichen Strecke mit ihrem Pkw fuhr. Ihr Fahrzeug wurde ebenfalls auf Höhe der Brücke an der Stuttgarter Straße von einem Stein getroffen. Dabei entstand ein Schaden an der Fahrerseite der Windschutzscheibe. Beide Geschädigten konnten keine Hinweise auf einen möglichen Täter geben. Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Ergebnisse. Zeugen, die Hinweise auf den oder die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter der Tel. 0821/323-1910 zu melden.

