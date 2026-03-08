PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl und Körperverletzung in Straßenbahn

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (06.03.2026) kam es zu einem Diebstahl mit anschließender Körperverletzung in einer Straßenbahn an der Haltestelle Rotes Tor. Gegen 16.45 Uhr befand sich die 71-jährige Geschädigte (deutsche Staatsangehörigkeit) in der Straßenbahn auf einem Sitzplatz im hinteren Bereich. Hierbei hielt sie ihr Mobiltelefon in der Hand, in dessen Hülle sich auch ihre EC-Karte befand. Eine unbekannte Frau trat auf die Geschädigte zu und schrie diese an. Dabei entnahm sie die EC-Karte aus der Handyhülle. Die Geschädigte und weitere anwesende Personen konnten der unbekannten Frau die EC-Karte wieder wegnehmen, woraufhin diese sich sehr aggressiv zeigte und auf die 71-jährige Geschädigte einschlug. Die anwesenden Personen gingen dazwischen und die unbekannte Frau verließ an der Haltestelle Theodor-Heuss-Platz die Straßenbahn. Die Geschädigte wurde durch die Schläge leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofortige Fahndung nach der unbekannten Frau verlief ohne Erfolg. Sie wurde wie folgt beschrieben: Ca. 45 Jahre alt, ca. 165 cm groß, braune Haare, sie trug große goldene Ohrringe und eine orangefarbene Jacke mit der Aufschrift "Öko". Die Verkehrspolizeiinspektion bittet nun Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannte Frau geben können, sich unter der Tel. 0821/323-2010 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1018
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

