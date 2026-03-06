Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Überflug von drei Flugzeugen der Luftwaffe

Augsburg (ots)

Wemding - Am Freitag (06.03.2026) kam es gegen 10.30 Uhr zu einem Überflug von drei Flugzeugen der Luftwaffe im Stadtbereich Wemding. Davon betroffen war auch eine Schule im Bereich der Oettinger Straße. Es handelte sich hierbei nach unseren Erkenntnissen um einen angemeldeten Trainingsflug. Der öffentlich wahrnehmbare Überflug führte zu Verunsicherungen in diesem Bereich. Insbesondere Schüler wurden betreut und konnten frühzeitig von den Eltern abgeholt werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Betroffene können sich an die Flugbetriebs- und Informationszentrale (FLIZ) der Bundeswehr unter der Telefonnummer 0800 - 8620730 wenden.

