Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach räuberischem Diebstahl regt die Bundespolizei ein beschleunigtes Verfahren an

Essen (ots)

Am 13. Februar entwendete ein Mann zwei Comics aus einem Zeitschriftenladen im Essener Hauptbahnhof. Der Mitarbeiter hinderte den Mann, der ihn ins Gesicht schlug, an der Flucht. Bundespolizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und regten ein beschleunigtes Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Essen an.

Gegen 15:15 Uhr stellte der Mitarbeiter den deutschen Staatsbürger fest. Dieser hatte zuvor zwei Comics aus der Auslage entnommen und das Geschäft verlassen. Der Aufforderung, die Ware zurückzugeben, kam der 39-Jährige nicht nach. Stattdessen forderte er den 40-jährigen Mitarbeiter auf, die Bundespolizei zu rufen, da er sowieso flüchten werde. Daraufhin ergriff der Essener den Tatverdächtigen am Arm, um die angekündigte Flucht zu verhindern. Dieser schlug dem Mitarbeiter ins Gesicht und versuchte zu fliehen. Dies wurde verhindert und der Deutsche hielt den Wohnungslosen bis zum Eintreffen der Streife fest. Da eine Identitätsfeststellung vor Ort nicht möglich war, brachten die Beamten den Beschuldigten nach erfolgter Belehrung zur Dienststelle. Die Identität stellten die Uniformierten mittels Fingerabdruckscan fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten fanden die Einsatzkräfte ein Multitool und beschlagnahmten dieses. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Essen stimmte diese einem beschleunigten Verfahren zu. Die Uniformierten führten den Beschuldigten in den Polizeigewahrsam, von wo aus er dem zuständigen Richter vorgeführt wird.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen (gefährliches Werkzeug) und räuberischen Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell