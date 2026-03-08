Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Pkw

Augsburg (ots)

Pfersee - Im Zeitraum vom 01.03.2026 bis 06.03.2026 kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw im Bereich der Willi-Weise-Straße. Die dort abgestellten Pkw wurden in allen Fällen vermutlich mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Täter geben können oder etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg West, unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.

