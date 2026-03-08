PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Schule

Augsburg (ots)

Oberhausen - In der Zeit von Donnerstag (05.03.2026), 18.00 Uhr bis Freitag (06.03.2026), 06.30 Uhr kam es zu Sachbeschädigungen auf dem Schulhof einer Schule in der Kapellenstraße. Einer oder mehrere unbekannte Täter traten dabei mehrere Tische, Bienenkästen und Mülltonnen um und beschädigten ein Schild. In der vergangenen Woche kam dies bereits mehrmals vor. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1300 Euro. Die Polizei Augsburg West bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder im Tatzeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben um Hinweise unter der Tel. 0821/323-2510.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1018
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 13:13

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl und Körperverletzung in Straßenbahn

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (06.03.2026) kam es zu einem Diebstahl mit anschließender Körperverletzung in einer Straßenbahn an der Haltestelle Rotes Tor. Gegen 16.45 Uhr befand sich die 71-jährige Geschädigte (deutsche Staatsangehörigkeit) in der Straßenbahn auf einem Sitzplatz im hinteren Bereich. Hierbei hielt sie ihr Mobiltelefon in der Hand, in ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 14:18

    POL Schwaben Nord: Überflug von drei Flugzeugen der Luftwaffe

    Augsburg (ots) - Wemding - Am Freitag (06.03.2026) kam es gegen 10.30 Uhr zu einem Überflug von drei Flugzeugen der Luftwaffe im Stadtbereich Wemding. Davon betroffen war auch eine Schule im Bereich der Oettinger Straße. Es handelte sich hierbei nach unseren Erkenntnissen um einen angemeldeten Trainingsflug. Der öffentlich wahrnehmbare Überflug führte zu Verunsicherungen in diesem Bereich. Insbesondere Schüler ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 14:17

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Donnerstag (05.03.2026) war ein 57-Jähriger ohne Kennzeichen und unter Alkoholeinfluss in der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs. Gegen 21.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Am Auto des 57-Jährigen waren tatsächlich keine Kennzeichen angebracht. Außerdem stellten die Beamten bei der Kontrolle die Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren