Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Schule
Augsburg (ots)
Oberhausen - In der Zeit von Donnerstag (05.03.2026), 18.00 Uhr bis Freitag (06.03.2026), 06.30 Uhr kam es zu Sachbeschädigungen auf dem Schulhof einer Schule in der Kapellenstraße. Einer oder mehrere unbekannte Täter traten dabei mehrere Tische, Bienenkästen und Mülltonnen um und beschädigten ein Schild. In der vergangenen Woche kam dies bereits mehrmals vor. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1300 Euro. Die Polizei Augsburg West bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder im Tatzeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben um Hinweise unter der Tel. 0821/323-2510.
