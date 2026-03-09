PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Samstag (07.03.2026) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das Fenster eines fahrenden Linienbusses in der Friedberger Straße.

Gegen 19.45 Uhr schmissen die Unbekannten offenbar einen Stein auf den fahrenden Bus. Hierdurch zerbrach eine Scheibe. Es wurden keine Personen verletzt. Die Täter flüchteten anschließend. Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

