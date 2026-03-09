Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Kriegshaber - In der Zeit von Montag (02.03.2026) bis Freitag (06.03.2026), verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Personen Zutritt zu einer Wohnung im Gundelfinger Weg. Die Täter durchsuchten die Wohnung anschließend nach Wertgegenständen. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Sachschaden entstand nicht.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

