PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (06.03.2026) ging eine bislang unbekannte Frau in einer Straßenbahn auf eine 71-Jährige los. Die 71-Jährige wurde hierbei verletzt.

Gegen 16.45 Uhr befand sich die 71-Jährige in der Straßenbahn vom Königsplatz in Richtung Haltestelle Rotes Tor. Die 71-Jährige befand sich im hinteren Bereich der Straßenbahn. Die bislang unbekannte Frau schrie die 71-Jährige plötzlich an und entriss aus der Hülle ihres Handys die EC-Karte der 71-Jährigen. Zeugen eilten der 71-Jährigen zur Hilfe und konnten die EC-Karte zurückholen. Im Anschluss schlug die Unbekannte auf die 71-Jährige ein. Die 71-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die unbekannte Frau verließ an der Haltestelle Theodor-Heuss-Platz die Straßenbahn und flüchtete. Eine anschließende Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-2010 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 14:30

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Sonntag (08.03.2026) war ein 18-Jähriger unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in der Friedberger Straße unterwegs. Gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 18-Jährigen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 14:30

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Hochzoll - In der Zeit von Freitag (06.03.2026), 15.00 Uhr, bis Samstag (07.03.2026), 09.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Garage in der Postillionstraße mit Graffitis. Zwei weitere Garagen wurden ebenfalls besprüht. Der Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 14:29

    POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch

    Augsburg (ots) - Kriegshaber - In der Zeit von Montag (02.03.2026) bis Freitag (06.03.2026), verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Personen Zutritt zu einer Wohnung im Gundelfinger Weg. Die Täter durchsuchten die Wohnung anschließend nach Wertgegenständen. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Sachschaden entstand nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren