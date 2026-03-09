Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (06.03.2026) ging eine bislang unbekannte Frau in einer Straßenbahn auf eine 71-Jährige los. Die 71-Jährige wurde hierbei verletzt.

Gegen 16.45 Uhr befand sich die 71-Jährige in der Straßenbahn vom Königsplatz in Richtung Haltestelle Rotes Tor. Die 71-Jährige befand sich im hinteren Bereich der Straßenbahn. Die bislang unbekannte Frau schrie die 71-Jährige plötzlich an und entriss aus der Hülle ihres Handys die EC-Karte der 71-Jährigen. Zeugen eilten der 71-Jährigen zur Hilfe und konnten die EC-Karte zurückholen. Im Anschluss schlug die Unbekannte auf die 71-Jährige ein. Die 71-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die unbekannte Frau verließ an der Haltestelle Theodor-Heuss-Platz die Straßenbahn und flüchtete. Eine anschließende Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-2010 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell