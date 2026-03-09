Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss
Augsburg (ots)
Hochzoll - Am Sonntag (08.03.2026) war ein 18-Jähriger unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in der Friedberger Straße unterwegs.
Gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 18-Jährigen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 18-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 18-Jährigen. Der 18-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
