BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl mit hoher Ersatzfreiheitsstrafe am Flughafen Stuttgart

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am Samstag, den 31.01.2026 haben Bundespolizisten am Flughafen Stuttgart einen 48-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen festgenommen. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle aus Pristina stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Darmstadt vorliegt. Er war unter anderem wegen Hehlerei, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Diebstahls und Sachbeschädigung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden. Es besteht eine Restfreiheitsstrafe von 316 Tagen. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Mann verbal aggressiv und unkooperativ, weshalb er gefesselt wurde. Die Beamten lieferten ihn anschließend in die Justizvollzugsanstalt Rottenburg am Neckar ein.

