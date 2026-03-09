Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

Dillingen - Am Samstag (07.03.2026) kam es gegen 16.20 Uhr zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil einer 21-Jährigen.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um den 29-jährigen Lebensgefährten der 21-Jährigen. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen an der Tatörtlichkeit fest. Das Motiv und die näheren Umstände der Tat sind aktuell Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Weitere Auskünfte darüber hinaus können derzeit nicht erfolgen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 29-Jährige am Sonntag (08.03.2026) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 29-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die 21-Jährige und der 29-Jährige haben die eritreische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell