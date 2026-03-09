PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Trickbetrug

Augsburg (ots)

Ried - Am Sonntag (08.03.2026) erhielt eine 77-Jährige einen Anruf von einer falschen Polizeibeamtin.

Gegen 12.00 Uhr teilte die falsche Polizistin der Frau mit, dass man Einbrecher festgenommen habe. Man hätte dabei eine Liste sichergestellt, auf der ihr Name als zukünftiges Opfer aufgetaucht sei. Die 77-Jährige übergab daraufhin zur vermeintlichen Verwahrung Bargeld und Wertgegenstände an einen männlichen Täter. Dieser gab sich offenbar ebenfalls als Polizist aus. Der Beuteschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Täterin angab, mit einem Gerät Strahlung von Gold / Wertgegenständen erkennen zu können. Die 77-Jährige solle alles in Alufolie wickeln und in den Ofen stellen, dass die Strahlung vernichtet wird. Die Messungen der Täterin ergaben, dass dies nicht klappt. Aus diesem Grund verwahrt ein Polizist die Wertgegenstände.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

   - Sehr jung
   - Schlank
   - Längere schwarze Haare
   - T-Shirt mit Jacke

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betrugs. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben. Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

   - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.
   - Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.
   - Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage 
     bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen 
     bekannten Telefonnummer.
   - Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst 
     heraus.
   - Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung.
   - Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den 
     polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links: https://www.polizei.bayern.de/nmmo https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 14:33

    POL Schwaben Nord: Tödlicher Verkehrsunfall (bereits lokal berichtet)

    Augsburg (ots) - Lauingen - Am Vormittag des 08.03.2026 meldete eine 27-jährige ihren 29-jährigen Lebensgefährten bei der Polizeiinspektion Dillingen als vermisst. Im Rahmen der eingeleiteten Suchmaßnahmen konnte der junge Mann leider nur noch tot aufgefunden werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 29-jährige ab 02:30 Uhr mit seinem Rad auf dem Nachhauseweg. ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 14:33

    POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Tötungsdelikt

    Augsburg (ots) - Dillingen - Am Samstag (07.03.2026) kam es gegen 16.20 Uhr zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil einer 21-Jährigen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um den 29-jährigen Lebensgefährten der 21-Jährigen. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen an der Tatörtlichkeit fest. Das Motiv und die näheren Umstände der Tat sind aktuell Gegenstand der kriminalpolizeilichen ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 14:32

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Montag (09.03.2026) war ein 19-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Neuburger Straße unterwegs. Gegen 01.15 Uhr kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 19-Jährigen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren