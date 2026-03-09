Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Trickbetrug

Augsburg (ots)

Ried - Am Sonntag (08.03.2026) erhielt eine 77-Jährige einen Anruf von einer falschen Polizeibeamtin.

Gegen 12.00 Uhr teilte die falsche Polizistin der Frau mit, dass man Einbrecher festgenommen habe. Man hätte dabei eine Liste sichergestellt, auf der ihr Name als zukünftiges Opfer aufgetaucht sei. Die 77-Jährige übergab daraufhin zur vermeintlichen Verwahrung Bargeld und Wertgegenstände an einen männlichen Täter. Dieser gab sich offenbar ebenfalls als Polizist aus. Der Beuteschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Täterin angab, mit einem Gerät Strahlung von Gold / Wertgegenständen erkennen zu können. Die 77-Jährige solle alles in Alufolie wickeln und in den Ofen stellen, dass die Strahlung vernichtet wird. Die Messungen der Täterin ergaben, dass dies nicht klappt. Aus diesem Grund verwahrt ein Polizist die Wertgegenstände.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- Sehr jung - Schlank - Längere schwarze Haare - T-Shirt mit Jacke

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betrugs. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben. Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen. - Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer. - Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus. - Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung. - Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links: https://www.polizei.bayern.de/nmmo https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell