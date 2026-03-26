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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw-Anhänger entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Kerkpatt;

Tatzeit: zwischen 21.03.2026, 23.00 Uhr und 25.03.2026, 17.00 Uhr;

Einen Pkw-Anhänger entwendet haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Der Anhänger stand zwischen Samstagabend und Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz hinter einem Wohnhaus am Kerkpatt. Es handelt sich dabei um einen Anhänger der Marke Blyss. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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