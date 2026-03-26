Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zusammenstoß mit Straßenlaterne

Verursacher flüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Butenwall;

Unfallzeit: zwischen 25.03.2026, 18.30 Uhr und 26.03.2026, 10.30 Uhr;

Eine Straßenlaterne und ein angrenzendes Zaunelement stark beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Borken. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen am Butenwall. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Höhe des Sachschadens wurde mit mehreren tausend Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000. (jh)

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