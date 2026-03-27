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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Buchladen

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Hauskampstraße;

Tatzeit: 26.03.2026, zwischen 12.30 Uhr und 13.45 Uhr;

In einen Buchladen gewaltsam eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Gescher an der Hauskampstraße. Donnerstagmittag machten sich die Unbekannten an der Eingangstür zu schaffen und gelangten so in das Innere. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten und Schränke und entwendeten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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