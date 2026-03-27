POL-BOR: Gescher - Einbruch in Buchladen
Gescher (ots)
Tatort: Gescher, Hauskampstraße;
Tatzeit: 26.03.2026, zwischen 12.30 Uhr und 13.45 Uhr;
In einen Buchladen gewaltsam eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Gescher an der Hauskampstraße. Donnerstagmittag machten sich die Unbekannten an der Eingangstür zu schaffen und gelangten so in das Innere. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten und Schränke und entwendeten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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