POL-BOR: Gescher - Einbruch in Buchladen

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Kerkpatt; Tatzeit: zwischen 21.03.2026, 23.00 Uhr und 25.03.2026, 17.00 Uhr; Einen Pkw-Anhänger entwendet haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Der Anhänger stand zwischen Samstagabend und Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz hinter einem Wohnhaus am Kerkpatt. Es handelt sich dabei um einen Anhänger der Marke Blyss. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. ...

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