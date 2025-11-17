PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Schulkind bei Unfall mit E-Scooter verletzt - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1009

Am Donnerstagmorgen (13. November) kam es in Lünen-Brambauer zu einem Unfall zwischen einem siebenjährigen Mädchen und einem E-Scooter. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 07:50 Uhr beabsichtigte das Mädchen über die Fußgängerampel an der Wittekind Schule zu gehen, als sie von einem Mann auf einem E-Scooter seitlich erfasst wurde. Durch den Zusammenstoß erlitt sie leichte Verletzungen und der Mann entfernte sich, ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Sie konnte lediglich erkenne, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen E-Scooter handelte und der Fahrer eine rote Jacke trug.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizeiwache Lünen unter der Tel.: 0231/ 132 - 3121.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Steffen Korthoff
Telefon: 0231-132-1035
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

