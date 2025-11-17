PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund zieht aus dem Landesbehördenhaus aus

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1008

Über zwei Jahrzehnte war das Landesbehördenhaus an der Ruhrallee auch Heimat der Polizei Dortmund. Nun ziehen die dort ansässigen Dienststellen in das Polizeipräsidium an der Markgrafenstraße 102 um.

Ab 2001 war an der Ruhrallee die Polizeiwache Innenstadt ansässig, diese wurde 2010 im Zuge von Umstrukturierungsmaßnahmen mit der Polizeiwache Mitte zusammengelegt. Daraufhin zog die neu gegründete Dienststelle Polizeiliche Sonderdienste (PSD) der Polizeiinspektion 1 in das Landesbehördenhaus ein. Diese umfasste unter anderem die Kradgruppe, außerdem verblieben die zuständigen Bezirksdienstbeamten in dem Gebäude. Seitdem konnten die Dienststellen in enger Zusammenarbeit mit anderen Organisationseinheiten des Polizeipräsidiums Dortmund eine Vielzahl von Einsätzen durchführen.

Für die Bürgerinnen und Bürger, die ein polizeiliches Anliegen hatten, war das Landesbehördenhaus schon länger keine Anlaufstelle mehr: Der zuletzt betriebene Publikums- und Anzeigendienst wurde Ende 2011 auf wenige Stunden am Tag beschränkt und im Juli 2012 schließlich komplett eingestellt. Grund dafür waren zahlreiche andere innenstadtnahe Anlaufstellen, darunter die Citywache, die Polizeiwache Nord und das Polizeipräsidium.

Ab Montag (17.11.) ziehen die Dienststellen nun ins Polizeipräsidium um, wo inzwischen Möglichkeiten zur Unterbringung geschaffen werden konnten. Bis zum Jahresende sollen die Räumlichkeiten im Landesbehördenhaus an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) zurückgegeben werden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Tobias Nico Boccarius
Telefon: 0231/132-1024
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

