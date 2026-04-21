Polizei Münster

POL-MS: 14-jährige E-Scooter-Fahrerin kollidiert mit unbekanntem Radfahrer - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Am Montagmorgen (20.04., 7:35 Uhr) ist eine 14-jährige Münsteranerin, die mit einem E-Scooter unterwegs war, an der Kanalpromenade mit einem bislang unbekannten Fahrradfahrer kollidiert und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Unfallbeteiligten und möglichen Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen war die 14-Jährige mit dem E-Scooter auf dem Weg zur Schule, als es aus bislang ungeklärter Ursache an der Kanalpromenade auf Höhe des Ballonstartplatzes zur Kollision mit dem unbekannten Fahrradfahrer kam. Bei dem Unfall zog sich die 14-Jährige leichte Verletzungen zu. Dem unbekannten Radfahrer teilte sie ihre Personalien mit, erhielt von ihm jedoch keine Angaben. Der unbekannte Mann soll circa 40 Jahre alt sein.

Zur Ermittlung des Unfallhergangs bittet die Polizei den beteiligten Radfahrer sowie mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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