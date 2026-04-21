Polizei Münster

POL-MS: Einsatz der Polizei im Zusammenhang mit dem Castortransport von Jülich nach Ahaus - Informationsstellen für Journalistinnen und Journalisten und Bürgertelefon eingerichtet

Münster (ots)

Aktuell startet ein polizeilicher Großeinsatz in Jülich zum Schutz des Castortransportes von Jülich nach Ahaus. Für Journalistinnen und Journalisten stehen Ansprechpartner an folgenden Adressen zur Verfügung: Medienanlaufstelle im Bereich Ahaus - Schorlemerstraße/Schöppinger Straße, 48683 Ahaus Medienanlaufstelle im Bereich Jülich - Stetternicher Staatsforst, Parkplatz der Firma ETC, 52428 Jülich Medienvertretende erreichen die Polizei Münster außerdem unter 0251 275-1010. Die Polizei hat ab sofort ein Bürgertelefon unter der Nummer 0251 275-4711 eingerichtet. Bürgerinnen und Bürger können sich mit ihrem Anliegen rund um den Einsatz unter dieser Nummer an die Polizei wenden. Außerhalb des laufenden Einsatzes ist diese Nummer von 8 bis 16 Uhr erreichbar.

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