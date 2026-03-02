Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 43-jähriger Autofahrer bei Unfall im Alten Land schwer verletzt, Sechs Fahrer unter Alkohol und Drogen erwischt und aus dem Verkehr gezogen

Stade (ots)

1. 43-jähriger Autofahrer bei Unfall im Alten Land schwer verletzt

Am gestrigen Sonntagabend ist es gegen kurz vor 21:00 h im Alten Land zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 43-jähriger Autofahrer schwere Verletzungen erlitt.

Zu der Zeit war der Fahrer eines Renault Twingo aus Stade auf der Landesstraße 140/Dorfstraße in Mittelnkirchen in Richtung Ortsmitte unterwegs als er aus bisher ungeklärter Ursache im Verlauf einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und anschließend im Seitenraum mit einem Straßenbaum kollidierte.

Zufällig vorbeikommende Autofahrer hatten angehalten und sofort bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe geleistet.

Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von den ca. 40 angerückten Feuerwehrleuten der Ortswehren aus Mittelnkirchen, Grünendeich und Borstel mit schwerem Rettungsgerät befreit werden. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens wurde er anschließend mit schweren Verletzungen ins Stader Elbeklinikum eingeliefert.

Die Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst, sicherten das Unfallfahrzeug ab, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und leuchteten die Unfallstelle aus.

Der Twingo wurde bei dem Unfall total zerstört, der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Die L 140 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden, der Verkehr wurde mit Unterstützung durch die Feuerwehr örtlich umgeleitet. Es kam zu keinen nennenswerten Behinderungen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam der Verdacht auf, dass der Fahrer unter Alkohol am Steuer unterwegs gewesen sein könnte. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Weiter wurde bekannt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Führerschein ermittelt.

Zeugen, die als Ersthelfer noch vor Eintreffen der Rettungskräfte am Unfallort waren und die bisher noch nicht von der Polizei befragt wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Sechs Fahrer unter Alkohol und Drogen erwischt und aus dem Verkehr gezogen

Am Wochenende sind den Beamtinnen und Beamten der Polizei im Landkreis sechs Fahrer von Autos und einem E-Roller aufgefallen, die unter Alkohol am Steuer unterwegs waren.

Am Freitagabend gegen 22:50 h wurde in Buxtehude im Ottensener Weg ein 41-jähriger Fahrer eines Kia aus Buxtehude angehalten. Bei ihm konnten die Beamten eine Atemalkoholkonzentration von über 2,9 Promille feststellen.

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:45 h wurde in Stade in der Harsefelder Straße ein 42-jähriger Mercedesfahrer aus Stade mit über 2,2 Promille Atemalkohol gestoppt.

Am Samstagvormittag gegen 09:20 h fiel einer Streife ein 43-jähriger Fahrer eine E-Scooters in Stade in der Straße "Am Exercierplatz" auf. Bei der anschließenden Kontrolle wurden ebenfalls über 2,2 Promille Atemalkohol sowie der Konsum von Drogen festgestellt. Zudem war der Rollerfahrer mit einem Versicherungskennzeichen aus 2021 unterwegs.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Horneburg im Vordamm gegen kurz vor 03:00 h ein 35-jähriger Fahrer eines Audi A6 angehalten, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Zusätzlich war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und bereits zum wiederholten Mal wegen Alkohol am Steuer aufgefallen.

Am Sonntagabend gegen 20:30 h wurde nach Zeugenaussagen in Drochtersen ein 26-jähriger Fahrer eines VW-Transporters zu Hause angetroffen. Bei ihm wurde eine Alkoholkonzentration von über 1,3 Promille in der Atemluft festgestellt.

Ebenfalls am Sonntagabend gegen 22:30 h wurde in Stade in der Harburger Straße ein 19-jähriger BMW-Fahrer aus Drochtersen kontrolliert, bei dem der Verdacht auf Fahrens unter Drogen am Steuer aufkam.

Die Betroffenen mussten sich Blutproben unterziehen und vorhandene Führerscheine wurden sichergestellt.

Gegen sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Alkohol/Drogen am Steuer und möglicherweise Fahren ohne Führerschein ermittelt.

Die Kontrollen der Polizei zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der damit verbundenen Senkung der Unfallzahlen mit Verletzten oder sogar getöteten Verkehrsteilnehmern werden fortgesetzt.

