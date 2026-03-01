PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Senior fährt in Harsefeld gegen Apothekeneingang

Stade (ots)

Am heutigen späten Nachmittag gegen 16:50 h war ein 84-jähriger Fahrer eines Mercedes SUV aus Richtung Buxtehude auf der Buxtehuder Straße kommend auf den Parkplatz bei der dortigen Apotheke gefahren.

Dort hatte er dann vermutlich Gas und Bremse verwechselt und war mit seinem Auto die Eingangstür der Apotheke gerammt. Dabei wurden sein Mercedes und der Eingangsbereich der Apotheke beschädigt.

Durch die Beschädigung am Gebäude wurde ein Einbruchsalarm ausgelöst und der Apotheker alarmiert.

Er konnte dann gleich vor Ort die notwendigen Sicherungsmaßnahmen für seine Apotheke einleiten . Der Mercedes und die Eingangstür wurden erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Der Mercedesfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Fotos vom Unfall in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

