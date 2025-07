Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefährdung des Straßenverkehrs nach Flucht vor Verkehrskontrolle

Weimar (ots)

Am Abend des 26.07.2025 entzog sich gegen 23:10 Uhr der Fahrer eines grauen Pkw Mercedes einer Verkehrskontrolle im Bereich der Karl- Liebknecht-Straße in Weimar. Der Pkw beschleunigte stark und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Carl-August-Allee, wo er bei Rotlicht eine Lichtzeichenanlage überfuhr. Im weiteren Verlauf kam es zur Gefährdung eines Fußgängers, der zur Seite springen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Auf dem Rathenauplatz stoppte das Fahrzeug, der Fahrer flüchtete fußläufig in einen Hinterhof. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der bislang unbekannte Fußgänger, welcher dem Fahrzeug im Bereich Carl-August-Allee / Brennerstraße ausweichen musste, kommt als wichtiger Zeuge in Betracht und wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell