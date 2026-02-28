Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte stecken Altkleidercontainer in Apensen in Brand - Polizei sucht Zeugen - Einbrecher in Stader Gaststätte

Stade (ots)

1. Unbekannte stecken Altkleidercontainer in Apensen in Brand - Polizei sucht Zeugen

Bisher unbekannte Täter haben in der vergangen Nacht gegen 02:30 h einen Altkleidercontainer der DLRG in Apensen in der Straße "Soltacker" in Brand gesteckt.

Den ca. 20 eingesetzten Feuerwehrleuten der Ortswehren aus Apensen und Sauensiek gelang es dann schnell die beiden dort nebeneinander aufgestellten Sammelbehälter zu öffnen und das Feuer zu löschen. Einer der beiden Container wurde bei dem Feuer total zerstört, der zweite erheblich beschädigt.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.000 Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter der Rufnummer 04167-699240

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Einbrecher in Stader Gaststätte

Ein bisher unbekannter Einbrecher ist in der Zeit zwischen Donnerstagmittag, 12:00 h und Freitagabend, 22:30 h in Stade in der Bahnhofstraße nach dem Aufhebeln eines Fensters in das Innere einer dortigen Gaststätte eingedrungen und hat anschließend einen dort aufgestellten Spielautomaten aufgebrochen.

Daraus konnte der Täter eine geringen Mange Bargeld erbeuten und danach unbemerkt flüchteten.

Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

