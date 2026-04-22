Polizei Münster

POL-MS: Zweiter Castortransport von Jülich nach Ahaus störungsfrei durchgeführt

Münster (ots)

Der zweite Castortransport von Jülich nach Ahaus erreichte am frühen Mittwochmorgen (22.04.) das Brennelemente-Zwischenlager Ahaus. Die Polizei Münster hat zur sicheren Durchführung des Transportes umfangreiche Einsatzmaßnahmen durchgeführt. Der Castortransport startete gegen 23:30 Uhr. Aufgrund von Verzögerungen in den Betriebsabläufen zur Vorbereitung des Transportes kam es zu einem späteren Start als vorgesehen. Zu keinem Zeitpunkt entstand hierdurch eine Gefahrenlage.

Bei der Polizei Münster wurden im Vorfeld vier Versammlungen angezeigt. In Jülich nahmen knapp 20 Personen teil, an zwei angezeigten Demonstrationen in Ahaus beteiligten sich rund 180 Menschen. In Bottrop kamen 15 Versammlungsteilnehmende zusammen.

Auf der Transportstrecke kam es zu temporären Verkehrseinschränkungen. Da der Transport am späten Abend und in den Nachtstunden durchgeführt wurde, hielten sich die Beeinträchtigungen für Unbeteiligte in Grenzen.

Gegen 3.38 Uhr hat der Castortransport das Brennelemente-Zwischenlager in Ahaus ohne Zwischenfälle erreicht. Die polizeiliche Begleitung des Transportes erfolgte wie geplant.

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