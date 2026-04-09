POL-PDLU: Einbruch in Fahrzeug - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch, den 08.04.2026 um 10:45 Uhr, entwendete eine männliche Person Bekleidung aus einem Geschäft in der Rheingalerie. Die Person wurde durch den Ladendetektiv verfolgt und konnte am Rheinufer gestellt werden. Der 26-jährige Täter griff daraufhin den Ladendetektiv an, würgte und bedrohte diesen und konnte so abermals flüchten. Im Rahmen durchgeführter polizeilicher Fahndungsmaßnahme konnte die Person wenig später mit dem Diebesgut ...

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