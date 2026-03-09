PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemeldung PI Adenau zum Wochenende 06.03-08.03.26

Adenau (ots)

Am Wochenende vom 06.03 - 08.03.2026 fand die Eröffnung der Nordschleife am Nürburgring für die Saison 2026 statt, was zu einem hohen Besucherzustrom in die Region führte. Hierzu wird auf die bereits gesondert gesteuerte Pressemeldung vom 08.03.26 verwiesen.

Neben den dort geschilderten Maßnahmen wurden durch die Polizeiinspektion Adenau am Wochenende insgesamt 13 Verkehrsunfälle aufgenommen. Bei vier Unfällen war Personenschaden zu beklagen, wobei es glücklicherweise in keinem der Fälle zu schwerwiegenden Verletzungen kam.

Neben der Vielzahl an verkehrsbedingten Einsätzen und Maßnahmen wurden zudem sechs Strafanzeigen aufgenommen. Hierbei handelte es sich um drei Betrugsdelikte, ein Fahren ohne Fahrerlaubnis, eine Körperverletzung sowie eine Sachbeschädigung.

Am späten Abend des 08.03.26 konnten im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem Fahrzeugführer Anzeichen auf eine aktuelle Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Ein anschließender Test bestätigte den Verdacht und es wurde eine Blutprobe bei dem Betroffenen entnommen sowie ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau
Rothbrust, PHK

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 20:46

    POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht- Parkplatz Quiddelbacher Höhe -Zeugen gesucht

    53518 Quiddelbach (ots) - Am 07.03.2026 zwischen 08:20 Uhr und 18:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz "Quiddelbacher Höhe". Ein roter Ford Puma parkte in Längsaufstellung am Parkplatzrand zum Wald hin. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Rangieren den Ford Puma am vorderen linken Radkasten. Aufgrund der ersten ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 18:38

    POL-PDMY: Saisonstart bei den Touristenfahrten am Nürburgring lockt zahlreiche Besucher

    Adenau (ots) - Nürburgring - Bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen startete am Wochenende die neue Saison der Touristenfahrten auf dem Nürburgring. Das milde Wetter sorgte für ideale Bedingungen und lockte zahlreiche Motorsportfans, Ausflügler und Autofahrer in die Eifel. Aufgrund des zu erwartenden hohen Besucheraufkommens führte die ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 15:27

    POL-PDMY: Feuerwehreinsatz Industriegebiet Scheid, Niederzissen

    Niederzissen, Industriegebiet Sched (ots) - Derzeit ist die Feuerwehr mit starken Kräften im Industriegebiet Niederzissen im Einsatz. Die Polizei ist mit Verkehs- bzw. Absperrmaßnahmen betraut. Nach Angaben der Feuerwehr ist es zu keinem Sachschaden gekommen; ob es zu Personenschäden gekommen ist, bedarf noch der Abklärung. Für die Bevölkerung bestand zu keinem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren