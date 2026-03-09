Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemeldung PI Adenau zum Wochenende 06.03-08.03.26

Adenau (ots)

Am Wochenende vom 06.03 - 08.03.2026 fand die Eröffnung der Nordschleife am Nürburgring für die Saison 2026 statt, was zu einem hohen Besucherzustrom in die Region führte. Hierzu wird auf die bereits gesondert gesteuerte Pressemeldung vom 08.03.26 verwiesen.

Neben den dort geschilderten Maßnahmen wurden durch die Polizeiinspektion Adenau am Wochenende insgesamt 13 Verkehrsunfälle aufgenommen. Bei vier Unfällen war Personenschaden zu beklagen, wobei es glücklicherweise in keinem der Fälle zu schwerwiegenden Verletzungen kam.

Neben der Vielzahl an verkehrsbedingten Einsätzen und Maßnahmen wurden zudem sechs Strafanzeigen aufgenommen. Hierbei handelte es sich um drei Betrugsdelikte, ein Fahren ohne Fahrerlaubnis, eine Körperverletzung sowie eine Sachbeschädigung.

Am späten Abend des 08.03.26 konnten im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem Fahrzeugführer Anzeichen auf eine aktuelle Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Ein anschließender Test bestätigte den Verdacht und es wurde eine Blutprobe bei dem Betroffenen entnommen sowie ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

