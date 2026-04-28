Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfallflucht, Laterne und Blumentöpfe beschädigt

Mettingen (ots)

Am Samstagabend (25.04.) sind Anwohner der Westerkappelner Straße gegen 22.40 Uhr durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden.

Nach ersten Erkenntnissen war ein Auto in Höhe der Hausnummer sieben gegen eine Straßenlaterne gefahren. Die Beleuchtung der Laterne wurde dadurch beschädigt. Des Weiteren fielen am Laternenpfahl angebrachte Blumentöpfe durch den Aufprall zu Boden. Bruchstücke der Laterne sowie der Töpfe verteilten sich auf dem Gehweg und der angrenzenden Fahrbahn der Westerkappelner Straße. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 1.500 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher oder dem Fahrzeug geben können. Sie werden gebeten, sich auf der Wache in Ibbenbüren zu melden, Telefon 05451/591-4315.

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