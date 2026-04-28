Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt, Über Gully gestürzt

Steinfurt (ots)

Eine 65-jährige E-Scooter-Fahrerin ist am Montagabend (27.04.) gegen 18.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Borghorst schwer verletzt worden. Die Frau aus Steinfurt fuhr auf dem E-Scooter auf der Emsdettener Straße. Auf Höhe der Hausnummer 21, kurz vor der Straße Kirchplatz, fuhr sie über einen Gully. Dabei stürze die 65-Jährige und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geringer Sachschaden.

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