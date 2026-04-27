Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Starkstromkabel entwendet

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag (24.04.), 13.15 Uhr bis Montag (27.04.), 06.55 Uhr an der Breslauer Straße ein Starkstromkabel von einer Baustelle entwendet.

Die Baustelle befindet sich in Höhe der Hausnummer 25. Die Unbekannten haben in der angegebenen Zeit das Kabel abgeschnitten, das zwischen zwei Stromkästen entlangführte. Insgesamt hatte das Starkstromkabel eine Länge von etwa 65 Metern. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

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