Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Kellerbrand

Ibbenbüren (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache hat es am Samstagmittag (25.04.) gegen 13.35 Uhr an der Großen Straße, kurz vor der Nordstraße, im Keller eines Mehrparteienhauses gebrannt.

Die Bewohner des Hauses bemerkten eine Rauchentwicklung und konnten dann das Feuer feststellen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Die Polizei hat den Keller beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Große Straße war zum Zweck der Löscharbeiten zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell