Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Abfallcontainer brennt

Emsdetten (ots)

In der Nacht von Sonntag (26.04.) auf Montag (27.04.) hat ein Zeuge gegen 01.20 Uhr einen brennenden Abfallcontainer am Lieferanteneingang eines Supermarktes an der Straße Am Brink gemeldet.

Der Inhalt des etwa 40 Kubikmeter großen Abfallcontainers geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen, die Angaben zum Brand machen können. Hinweise nimmt die Polizei Emsdetten unter 02572/9306-4415 entgegen.

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