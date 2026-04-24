Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Falsche Polizisten erbeuten Bargeld

Rheine (ots)

Am Donnerstag (23.04.) ist eine 69-jährige Frau aus Rheine Opfer eines Telefonbetrugs geworden.

Ein unbekannter Mann rief die Frau am Vormittag an und gab sich als Mitarbeiter der Kriminalpolizei aus. Er sagte der Frau, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe. Dabei sei eine schwangere Frau tödlich verunglückt. Damit die Tochter nicht in Haft müsse, solle sie einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag als Kaution bezahlen. Die Frau sagte dem Mann, dass sie so viel Geld nicht aufbringen könne. So wurde letztlich ein geringer fünfstelliger Betrag von dem Unbekannten gefordert. Dieser wurde dann gegen Mittag von einem Mann an ihrer Haustür abgeholt.

Die Frau wurde mehrmals von den Betrügern angerufen. Dabei wurde das Telefonat auch an eine weinende Frau weitergegeben, bei der es sich um die Tochter der Rheinenserin handeln sollte. Diese sagte ihr, sie solle tun, was der Mann verlange.

Die Polizei warnt noch mal eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Niemals ruft die Polizei oder eine andere offizielle Behörde dazu auf, eine Kaution oder ähnliches in bar zu übergeben. Immer wieder gelingt es Tätern, Menschen derart unter Druck zu setzen, dass sie ihren Anweisungen folgen.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, empfiehlt die Polizei:

- Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten.

- Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür.

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell