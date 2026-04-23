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Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Senior stürzt mit Pedelec, Schwer verletzt

Emsdetten (ots)

Am Mittwoch (22.04.) ereignete sich gegen 09.30 Uhr auf der Neuenkirchener Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 79-Jähriger aus Emsdetten war auf der Neuenkirchener Straße in Richtung Amtmann-Schipper-Straße mit seinem Pedelec unterwegs. In Höhe der Hausnummer 72 stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache und verletzte sich dabei schwer. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der Mann trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Die Polizei appelliert immer einen Fahrradhelm aufzusetzen. Dieser verhindert zwar keine Unfälle, kann aber vor schweren Kopfverletzungen schützen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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