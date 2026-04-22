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Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

Westerkappeln (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Dienstag (21.04.) in der Zeit von 12.45 Uhr bis 13.15 Uhr in ein Wohnhaus an der Mettener Straße eingestiegen. Das Wohnhaus liegt zwischen dem Hülskrappenweg und der Windmühlenstraße.

Der Täter hat nach ersten Ermittlungen ein Fenster gewaltsam geöffnet und ist so in das Haus gelangt. Dort wurden unter anderem mehrere Schränke durchsucht. Ob der Täter etwas entwendet hat, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Nach einem Zeugenhinweis konnte der Tatverdächtige beschrieben werden. Er ist männlich, trug dunkle Turnschuhe mit einem weißen Emblem, eine blaue Jeanshose und ein weißes Oberteil. Darüber trug er eine schwarze Kapuzenjacke. Außerdem hatte der Unbekannte einen dunklen Rucksack bei sich.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Die Polizei sucht im Rahmen der weiteren Ermittlungen Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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