Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht, E-Scooter-Fahrer gesucht

Emsdetten (ots)

Am Freitag (17.04.) ist es gegen 13.55 Uhr auf der Elsterstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein unbekannter E-Scooter-Fahrer die Elsterstraße entlang und kollidierte in Höhe der Hausnummer 17 frontal mit einem geparkten VW Touran. An dem Wagen entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Nach Zeugenangaben richtete sich der Fahrer des E-Scooters nach der Kollision auf und fuhr anschließend in Richtung Borghorster Straße davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der flüchtige E-Scooter-Fahrer wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 25 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß, hat eine normale Statur und hat dunkle kurze Haare. Er trug weiße Malerkleidung und hatte einen dunklen Rucksack bei sich.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen E-Scooter-Fahrer geben können. Sie melden sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

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