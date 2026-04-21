Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Felgendiebstahl an mehreren Fahrzeugen

Rheine (ots)

In der Zeit von Samstag (18.04.), 14.30 Uhr bis Montag, 08:30 Uhr sind unbekannte Täter an einem Autohaus an der Karmannstraße mehrere hochwertige Fahrzeuge angegangen.

An insgesamt fünf Autos der Marke Audi sind jeweils alle vier Felgen abmontiert und gestohlen worden. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Rheine unter 05971-9384215 entgegen.

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