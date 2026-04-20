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POL-ST: Kreis Steinfurt, Greven, Emsdetten, Fahrrad- und Pedelec Kontrollen

Greven, Emsdetten (ots)

Kreis Steinfurt, Greven, Emsdetten, Fahrrad- und Pedelec Kontrollen

Die Nutzung von Pedelecs und E-Bikes ist über die Jahre immer beliebter geworden, sodass die Zahl der Fahrradfahrenden im Kreis Steinfurt zugenommen hat. Die Sicherheit von Zweiradfahrenden stellt in der Kreispolizei einen bedeutenden Schwerpunkt dar. Um diese weiterhin aufrecht zu erhalten und zu verbessern, führt die Polizei regelmäßige Kontrollen durch - so auch am vergangenen Donnerstag (16.04.2026) in den Bereichen Greven und Emsdetten.

Unsere Kolleginnen und Kollegen kontrollierten gezielt in den Bereichen, wo es immer wieder zu gefährlichen Situationen und Fehlverhalten von Verkehrsteilnehmern kommt. Hierzu zählen auch Fußgängerzonen.

Bei den Kontrollen konnten insgesamt 46 Verstöße festgestellt werden. Besonders auffällig war das verbotswidrige Befahren von Fußgängerzonen oder die Nutzung der falschen Richtungsfahrbahn innerhalb der Städte. 14 dieser Verstöße wurden durch Pedelec-Fahrer begangen, zehn begingen Radfahrer und zehn Mal verstießen E-Scooter-Fahrer gegen die Verkehrsregeln. Zusätzlich sind weitere Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen gefertigt worden. Im Rahmen der Kontrollen ist zudem noch ein gestohlenes Pedelec durch die eingesetzten Beamten sichergestellt worden.

Die Kreispolizei führt auch weiterhin zukünftig Kontrollen im gesamten Kreisgebiet durch. Fehlverhalten von Radfahrenden und E-Scooternutzern ahndet die Polizei konsequent.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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