POL-ST: Steinfurt, Diebstahl von Kupferrohren, Zeugen gesucht

Ladbergen (ots) - Am Freitag (17.04.) ist es gegen kurz vor 15.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Tecklenburger Straße/ Im Brook/ Overbecker Weg gekommen. Ein 35-Jähriger aus Ladbergen fuhr mit seinem Pkw auf der Tecklenburger Straße in Fahrtrichtung Brochterbeck. Nach ersten Erkenntnissen wollte er nach links in die Straße Im Brook ...

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