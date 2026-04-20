POL-ST: Steinfurt, Diebstahl von Kupferrohren, Zeugen gesucht
Steinfurt (ots)
Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag (16.04.), 23.00 Uhr und Freitag (17.04.), 07.00 Uhr ein Kupferrohr an einem Wohnhaus an der Hansastraße gestohlen. Die Diebe montierten die Kupferabdeckung eines Fallrohres ab und nahmen es mit. Der entstandene Schaden wird auf einen unteren dreistelligen Euro-Bereich geschätzt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon Steinfurt: 02551/15-4115
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