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Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Diebstahl von Kupferrohren, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag (16.04.), 23.00 Uhr und Freitag (17.04.), 07.00 Uhr ein Kupferrohr an einem Wohnhaus an der Hansastraße gestohlen. Die Diebe montierten die Kupferabdeckung eines Fallrohres ab und nahmen es mit. Der entstandene Schaden wird auf einen unteren dreistelligen Euro-Bereich geschätzt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon Steinfurt: 02551/15-4115

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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