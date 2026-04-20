Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, schwerer Verkehrsunfall, Krad kollidiert mit Pkw

Ladbergen (ots)

Am Freitag (17.04.) ist es gegen kurz vor 15.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Tecklenburger Straße/ Im Brook/ Overbecker Weg gekommen. Ein 35-Jähriger aus Ladbergen fuhr mit seinem Pkw auf der Tecklenburger Straße in Fahrtrichtung Brochterbeck. Nach ersten Erkenntnissen wollte er nach links in die Straße Im Brook abbiegen. Hinter dem Ladbergener fuhr ein Mann aus Nordkirchen (Landkreis Coesfeld) mit seinem Motorrad. Der Kradfahrer setzte zum Überholen des 35-Jährigen an. Dieser hatte den Abbiegevorgang bereits begonnen und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Kradfahrer stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ebenfalls eingesetzt war ein Rettungshubschrauber. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme war die Tecklenburger Straße zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

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