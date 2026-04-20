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Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall mit knapp zwei Promille, Eine Person schwer verletzt

Emsdetten (ots)

Am Freitagabend (20.04.) ist gegen kurz vor 19.00 Uhr die Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Habichtshöhe in Höhe der Hausnummer 82 gerufen worden. Ein 70-jähriger Mann aus Emsdetten fuhr mit seinem 5er BMW auf der Habichtshöhe in Richtung Spatzenweg. Zuerst war er nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort in einen parkenden PKW gefahren. Er setzte seine Fahrt fort und fuhr in Richtung Borghorster Straße. Nach dem dortigen Kreisverkehr geriet er auf die Gegenfahrbahn und nach links von der Fahrbahn ab. Dort stieß er mit einem Verkehrszeichen zusammen und fuhr anschließend in den angrenzenden Straßengraben. Dabei verletzte er sich schwer und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Bei dem Emsdettener wurde während der Unfallaufnahme starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Dem Emsdettener wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sicherhegestellt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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