POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Scheune, Diverse Werkzeuge entwendet

Steinfurt (ots) - In der Nacht von Donnerstag (16.04.) auf Freitag (17.04.) sind an der Arnoldstraße zwei Mülltonnen abgebrannt, die auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus standen. Gegen 01.30 Uhr meldete sich am Freitagmorgen ein Zeuge, der die brennenden Tonnen bemerkte. Eine Biomülltonne brannte durch das Feuer vollständig ab. Eine danebenstehende Papiermülltonne wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt. Die ...

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