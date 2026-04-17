POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Scheune, Diverse Werkzeuge entwendet
Steinfurt (ots)
Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch (15.04.), 19.00 Uhr und Donnerstag (16.04.), 18.00 Uhr in eine Scheune an der Münsterstiege gewaltsam eingestiegen. Die Scheune befindet sich in Höhe der Hausnummer 73. Die Täter durchwühlten die komplette Scheune und entwendeten diverse Werkzeuge. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im hohen dreistelligen Euro-Bereich. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.
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