Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Auto aufgebrochen, Seitenscheibe eingeschlagen

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter haben an einem Auto, das am Hemberger Damm in Höhe der Hausnummer 60 geparkt war, die Seitenscheibe eingeschlagen. Die Tat ereignete sich am Mittwoch (15.04.) in der kurzen Zeit zwischen 15.45 Uhr und 15.52 Uhr.

Bei dem angegriffenen Wagen handelt es sich um einen roten Renault Twingo, der auf dem Parkstreifen am Friedhof stand. Aus dem Auto stahlen die Täter eine Tasche.

Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, bei der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

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