Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfall, drei Leichtverletzte, hoher Sachschaden

Lengerich (ots)

Auf der Wechter Straße hat sich am späten Mittwochabend (15.04.) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 49-Jähriger aus Rheine fuhr um kurz vor 23.30 Uhr mit einem grauen VW Golf auf dem Saerbecker Damm in Richtung Saerbeck. An der Kreuzung mit der Wechter Straße kam von links aus Richtung Ladbergen ein 18-jähriger Autofahrer aus Ladbergen, der einen blauen VW Touran fuhr. Die Wechter Straße ist die Vorfahrtsstraße.

Es kam zur Kollision. Der 49-Jährige, der 18-Jährige sowie sein 17-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Ladbergen, wurden leicht verletzt. Alle drei wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 35.000 Euro.

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