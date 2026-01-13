Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Montag (12.01.2026), gegen 15 Uhr, kollidierten zwei Autos an der Kreuzung Franz-von-Sickingen-Straße und Adam-Stegerwald-Straße. Eine 39-jährige Fahrerin, die auf der Franz-von-Sickingen-Straße in Richtung Raiffeisenstraße unterwegs war, bog nach links in die Adam-Stegerwald-Straße ab und missachtete dabei die Vorfahrt einer 36-jährigen Autofahrerin, welche die Adam-Stegerwald-Straße in Richtung Alter Frankenthaler Weg befuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 36-Jährige leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

