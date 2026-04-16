Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, schwerer Verkehrsunfall, Pkw kollidiert mit Krad

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwoch (15.04.) ist es gegen 07.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Rheiner Straße / Hellendorner Straße / Heitkampweg gekommen.

Eine 58-jährige Ibbenbürenerin fuhr mit einem Mercedes-Benz auf der Rheiner Straße in Richtung Hörstel. Nach ersten Erkenntnissen wollte sie im Kreuzungsbereich nach links in die Hellendorner Straße abbiegen. Dabei kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem Krad einer 17-Jährigen, die auf der Rheiner Straße in entgegengesetzter Richtung fuhr.

Die Jugendliche aus Ibbenbüren stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

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