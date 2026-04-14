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Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Ibbenbüren, Geschwindigkeitskontrollen am Wochenende, Fahrzeuge und Führerscheine beschlagnahmt

Rheine, Ibbenbüren (ots)

Freitagabend (10.04.) sind durch die Polizei Rheine Geschwindigkeitskontrollen auf dem Ring durchgeführt worden. Hierbei wurde in Höhe der Ludgeribrücke ein Motorradfahrer mit 93 km/h auf dem Kardinal-Galen-Ring gemessen. Der Fahrer sollte angehalten werden, flüchtete aber zunächst vor der Polizei. Schließlich konnte er nach einer Verfolgung auf einem Parkplatz am Hopstener Damm / Russenweg angetroffen werden. Bei dem Versuch sich der Polizeikontrolle zu entziehen, hat der Motorradfahrer diverse Ordnungswidrigkeiten begangen, wie zum Beispiel das Missachten einer roten Ampel. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 21-Jährigen aus Münster. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Münsteraner keine gültige Fahrerlaubnis hatte und das Motorrad nicht zugelassen war. Darüber hinaus entsprach das Fahrzeug nicht den technisch erlaubten Vorgaben. Das Motorrad des 21-Jährigen ist beschlagnahmt worden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen diverser Delikte.

In Ibbenbüren sind am Samstagabend (11.04.) ebenfalls Geschwindigkeitskontrollen durch Beamte der Polizeiwache Ibbenbüren durchgeführt worden. Auf der Gutenbergstraße in Fahrtrichtung Tecklenburger Damm ist ein weißer Audi, gefahren von einem 24-jährigen Ibbenbürener, mit einer Geschwindigkeit von 83 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen worden. Der Audi sollte angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer reagierte nicht auf die Anhaltezeichen der eingesetzten Beamten und setzte seine Fahrt durch Laggenbeck bis zum Fisbecker Forst fort. Währenddessen hat er weitere Geschwindigkeitsverstöße begangen. In Höhe der Gottliebstraße hielt der Audi schließlich an und konnte kontrolliert werden. Gegen den 24-Jährigen wird nun ermittelt. Sein Führschein, sowie der Audi sind durch die Polizei beschlagnahmt worden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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