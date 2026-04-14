Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, falsche Handwerker, Wohnung durchsucht

Greven (ots)

Am Montagvormittag (13.04.) sind Beamte zu einem Mehrparteienhaus in der Gördeler Straße gerufen worden. Gegen kurz vor 10.00 Uhr hatte dort eine unbekannte männliche Person bei einer 75-jährigen Bewohnerin geklingelt und um Zutritt zur Wohnung gebeten. Der Unbekannte hatte angegeben, dass es im Haus einen Wasserschaden gebe und er nun zur Behebung in die Wohnung müsse.

Die Seniorin begleitete den Mann ins Bad, wo sie die Anweisung bekam, ihn zu unterstützen. Dann verließ der Unbekannte den Raum. Ihr wurde erläutert, dass im Haus ein weiterer Handwerker sei, der den Schaden an anderer Stelle bearbeite.

Nach einiger Zeit wurde die Seniorin misstrauisch und stellte fest, dass keine Person mehr in der Wohnung war, aber diverse Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht worden waren. Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung stand fest, dass ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen wurde.

Der Mann wird auf 30 bis 35 Jahre geschätzt, soll etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen sein. Er hatte blonde bis dunkelblonde kurze Haare und trug Alltagskleidung.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Zeugen werden gebeten, die Polizei Greven unter 02571/928-4455 zu kontaktieren.

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