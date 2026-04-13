Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos - Tatverdächtige nach Einbruch in Wohnung gesucht

Steinfurt (ots)

Zwei weibliche Tatverdächtige haben am Freitag, 10.10.2025, zwischen 13.45 und 14.10 Uhr auf bislang unbekannte Weise die Tür einer Wohnung in der Blumenstraße geöffnet. Nachdem die Frauen in der Wohnung eine Kamera entdeckten, verließen sie den Tatort.

Die Polizei sucht jetzt mit Aufnahmen der Kamera nach den Tatverdächtigen und fragt, wer Angaben zu den Unbekannten machen kann? Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215. Hier geht es zu unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/200492

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell