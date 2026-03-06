Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Bad Bentheim - Verkehrsunfallflucht in der Goethestraße - Zeugen gesucht
Bad Bentheim (ots)
Bad Bentheim - Verkehrsunfallflucht in der Goethestraße - Zeugen gesucht Am Donnerstag, 26. Februar 2026, zwischen 08:00 Uhr und 11:20 Uhr, kam es in der Goethestraße 6 zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Frau hatte ihren schwarzen Seat Leon dort abgestellt und später an der linken hinteren Tür Kratzer festgestellt. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell